EXCLUSIV Interviu cu ambasadoarea Finlandei in Romania: "Am dublat investitiile pentru sport, iar rezultatele se vad" * Ce a surprins-o pe soselele spre munte: "Am apreciat mai mult destinatiile decat drumul"

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 11 iunie 2022, 12:22 / Actualizat sambata, 11 iunie 2022 12:42Marjut Akola, ambasadoarea Finlandei in Romania, a acordat un interviu in exclusivitate pentru GSP.ro in ziua duelului Romania - Finlanda din Nations League.Romania disputa azi, de la ora 21:45, contra Finlandei, cel de-al treilea meci din actuala editie a Nations League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Antena 1.De mai multi ani in Romania, demnitarul finlandez a ... citeste toata stirea