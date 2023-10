Articol de Vlad Nedelea - Publicat joi, 19 octombrie 2023, 17:51 / Actualizat joi, 19 octombrie 2023 18:17Zoltan Szondi, presedintele clubului Csikszereda, a vorbit despre academia pe care clubul din Harghita o are, tinte si planuri de viitor.Gazeta Sporturilor a publicat astazi un reportaj cu felul in care s-a transformat academia celor de la Csikszereda, in care guvernul maghiar a pompat aproape 10 milioane de euro. Acum, presedintele clubului, Zoltan Szondi, a explicat principiile dupa ... citeste toata stirea