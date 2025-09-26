Editeaza

EXCLUSIV Ioan Varga dezvaluie numele celor doua cluburi tari care il vor pe Louis Munteanu: "Discutiile se vor reactiva in mercato de iarna"

Sursa: Gazeta Sporturilor
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 05:31
12 citiri
Articol de Justin Gafiuc, Tudor Belivaca - Publicat joi, 25 septembrie 2025 17:59 / Actualizat joi, 25 septembrie 2025 18:18
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre transferul vedetei Louis Munteanu (23 de ani), in contextul in care clubul din Gruia a primit interdictie la transferuri din cauza faptului ca acestia nu au achitat banii pentru transferul atacantului de la Fiorentina.
Ioan Varga sustine faptul ca Ajax si Valencia sunt cluburile care sunt dispuse sa indeplineasca ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Cine i-a protejat pe Georgescu si Potra? Firul care duce spre serviciile secrete
Alex Florenta, procurorul general al Romaniei, a anuntat marti, 16 septembrie, ca Parchetul General ...
Marian Aioani, dupa ce fanii i-au injurat pe jucatori: "Chiar nu inteleg"
Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 21 septembrie 2025 23:33 / Actualizat duminica, 21 ...
VIDEO Costel Galca e consternat: "Nu am urlat niciodata in viata mea asa, am fost zero!" + "Intepatura" pentru Dan Sucu
Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 21 septembrie 2025 23:47 / Actualizat luni, 22 ...
ActualitateBusinessSportLife Show