EXCLUSIV Ioanitoaia a vorbit cu Mircea Lucescu si dezvaluie de ce Mitrita si Alibec nu au fost folositi deloc: "El mi-a zis"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 16 octombrie 2024, 11:43 / Actualizat miercuri, 16 octombrie 2024 12:14Ovidiu Ioanitoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a vorbit cu selectionerul Mircea Lucescu si a dezvaluit in direct la GSP Live motivul pentru care Denis Alibec si Alexandru Mitrita nu au jucat in victoria Romaniei cu Lituania, scor 2-1.Lucescu nu i-a folosit pe cei doi din cauza terenului, care s-a prezentat in conditii precare. Mitrita si Alibec nu jucasera nici in prima ... citește toată știrea