EXCLUSIV Ioanitoaia ii da o replica dura lui Talpan, dupa atacul avocatului Stelei la adresa lui Lucescu: "Si asa l-am bagat prea mult in seama"

Articol de Maria Olteanu - Publicat marti, 19 noiembrie 2024, 11:33 / Actualizat marti, 19 noiembrie 2024 13:23Ovidiu Ioanitoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a fost in direct in emisiunea GSP Live, unde a vorbit inclusiv despre atacul fara precedent al lui Florin Talpan la adresa lui Mircea Lucescu.CONTEXT: Florin Talpan, juristul Stelei, l-a atacat in plin pe Mircea Lucescu (79 de ani), selectionerul Romaniei, pentru declaratiile facute in ultima perioada referitoare la Steaua si FCSB. ... citește toată știrea