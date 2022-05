EXCLUSIV Ion Esiriac, despre sacrificiul aratat pe teren de Rafael Nadal: "Mi-e foarte teama ca o sa moara pe teren asta!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 06 mai 2022, 12:12 / Actualizat vineri, 06 mai 2022 12:13Rafael Nadal (locul 4 ATP) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Madrid, dupa ce a salvat patru mingi de meci la confruntarea cu belgianul David Goffin (60). Nadal s-a impus cu scorul de 6-3, 5-7, 7-6 (9), in 3 ore si 9 minute.Emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP.ro, pe pagina de Facebook a ... citeste toata stirea