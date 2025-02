EXCLUSIV Ionel Ganea a spus cine este cel mai in forma atacant din Liga 1: "E peste Birligea, peste Safira, peste Selmani, peste toti"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 25 februarie 2025, 10:48 / Actualizat marti, 25 februarie 2025 10:54Ionel Ganea, 51 de ani, fost mare atacant al Romaniei, a fost chestionat in privinta celui mai bun atacant al prezentului in Superliga si l-a nominalizat pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. I-a descris pe cei mai in forma din prima divizieGigi Becali se lauda cu Daniel Birligea si zice ca a dat lovitura cu Jordan Gele. Oltenii spun ca Alisson Safira va rupe plasele portilor adverse ... citește toată știrea