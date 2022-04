EXCLUSIV Ionela Grecu, sportiva nevazatoare campioana europeana, a explicat la GSP Live ce dificultati intampina in Bucuresti: "In strainatate nu era asa"

Articol de GSP - Publicat marti, 05 aprilie 2022, 13:39 / Actualizat marti, 05 aprilie 2022 15:06Sportiva paralimpica Ionela Grecu, campioana europeana la escalada, a fost invitata in aceasta dimineata la GSP LIVE.Campioana Europeana in 2021, la Moscova, si medaliata cu bronz la Cupa Mondiala din acelasi an, de la Los Angeles, sportiva de la CS Climb Again Bucuresti a vorbit despre dificultatile pe care persoanele cu dizabilitati le au in Romania.Ionela Grecu, sportiva nevazatoare ... citeste toata stirea