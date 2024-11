EXCLUSIV Ionut Chirila a "maturat" cu toata lumea dupa Craiova - FCSB: "Doua pretendente la titlu care se prezinta in asa hal... Au fost zeci de greseli"

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 04 noiembrie 2024, 11:06 / Actualizat luni, 04 noiembrie 2024 11:18Ionut Chirila (58 de ani), antrenor liber de contract, a fost prezent in studioul GSP Live Special, iar la finalul meciului Universitatea Craiova - FCSB, scor 1-1, a declarat ca a fost surprins neplacut de aceasta partida.FCSB a fost echipa care a deschis scorul in meciul de duminica, datorita golului marcat de Miculescu in minutul 17, iar oltenii au egalat dupa un penalty transformat ... citește toată știrea