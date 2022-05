EXCLUSIV Iordanescu s-a suparat pe un stranier aflat pe lista preliminara * De ce nu l-a convocat pentru meciurile din Liga Natiunilor

Articol de GSP - Publicat marti, 24 mai 2022, 12:25 / Actualizat marti, 24 mai 2022 13:06Azi a fost anuntat lotul Romaniei pentru meciurile pe care le va juca in iunie in Liga Natiunilor. Desi se afla pe lista preliminara, Alexandru Dobre nu va fi convocat de Edi Iordanescu.Intre 4 si 14 iunie, Romania va juca 4 partide in grupa din Liga Natiunilor: Muntenegru (d), Bosnia (d), Finlanda (a), Muntenegru (a)Selectionerul a decis sa nu mizeze pe extrema de 23 de ani de la Djion, din Liga a 2-a ... citeste toata stirea