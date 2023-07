Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 05 iulie 2023, 14:35 / Actualizat miercuri, 05 iulie 2023 14:42Georgiu Gingaras, 64 de ani, omul care a condus Ministerul Sportului intre 2001 si 2003, are propriul scenariu in cazul de doping al Simonei Halep. Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Gingaras acuza anumite jocuri de culise care ar sta in spatele suspendarii fostului lider mondial.Instalat in functie in ianuarie 2001, in timpul "Cabinetului Adrian Nastase", fostul ministru ... citeste toata stirea