Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 16 noiembrie 2023, 18:18 / Actualizat joi, 16 noiembrie 2023 19:04Israelianul Idan Golan, in prezent la Gloria Buzau, un nume cu un istoric bogat in fotbalul nostru, fost coleg cu Tamas la Hapoel Haifa, spune ca, oricat ar iubi Romania si poporul roman, asteapta cu sufletul la gura o victorie a Israelului in duelul capital de sambata.Israel - Romania va avea loc sambata, pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe ... citeste toata stirea