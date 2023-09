Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 13:11 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 13:25Fost presedinte la FC Arges, Jean Vladoiu nu-i iarta nici acum pe oamenii care au contribuit in 2022 la "sacrificarea" lui si a lui Andrei Prepelita. El considera ca declinul de astazi al echipei e si o consecinta a deciziei luate atunci de "administratia Gentea".Intr-un amplu interviu oferit Gazetei, in care a vorbit in termeni duri despre starea actuala a fotbalului romanesc, dar si ... citeste toata stirea