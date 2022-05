EXCLUSIV Japonezul din Romania care viseaza sa ajunga in Liga 1: "Promovare directa. Nu baraj, nu Dinamo!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 28 aprilie 2022, 12:28 / Actualizat joi, 28 aprilie 2022 12:58Mino Sota, mijlocasul japonez al celor de la Hermannstadt spera sa urce cat mai curand in Liga 1 pentru a-si implini visul de a juca in nationala tarii sale.Mino Sota este deja un nume respectat la nivelul diviziei secunde. Poreclit de unii colegi "Kamikaze", japonezul de 27 de ani vrea sa faca istorie in primul esalon, luptandu-se cu Hermannstadt sa promoveze. Niponul a sosit de aproape ... citeste toata stirea