EXCLUSIV Jucatorii, aratati cu degetul pentru rezultatele Romaniei: "Sa vina cei care vor cu adevarat sa joace, nu doar ca sa bifeze selectii. Problema nu e la antrenor"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 28 septembrie 2022, 07:37 / Actualizat miercuri, 28 septembrie 2022 08:00Fostul international Marcel Raducanu crede ca schimband selectionerul nu rezolvam nimic: "E vorba de calitatea jucatorilor. Acolo trebuie luate decizii".Retrogradarea nationalei in grupa a treia valorica (C) a Ligii Natiunilor a impartit lumea fotbalului. Unii sunt pentru mentinerea in functie a selectionerului Edward Iordanescu, altii cred ca ar trebui sa plece dupa ... citeste toata stirea