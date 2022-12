EXCLUSIV Jucatorul cu clauza de 500 de mil. Euro a plecat de la FCSB si si-a obligat noul club sa-l foloseasca! + Inca o despartire de ros-albastri

Articol de Vlad Nedelea - Publicat joi, 22 decembrie 2022, 08:47 / Actualizat joi, 22 decembrie 2022 09:28U Cluj a acceptat conditiile lui Ianis Stoica (20 de ani), atacant care si-a pus in contract o clauza prin care formatia ardeleana e obligata sa-l foloseasca intr-un anumit numar de meciuri si nu mai putin de 45 de minute in fiecare partida!Ianis Stoica si Alexandru Musi sunt primii jucatori plecati de la FCSB in aceasta iarna. Ambii merg sub forma de imprumut, primul la Universitatea ... citeste toata stirea