EXCLUSIV Jucatorul cu salariu de 18.000 de euro de la Dinamo, OUT 3 meciuri

Articol de Eduard Apostol, Adrian Duta - Publicat vineri, 26 aprilie 2024, 14:35 / Actualizat vineri, 26 aprilie 2024 14:57Edgar Ie (29 de ani), fundasul central de la Dinamo, nu va mai juca in ultimele 3 meciuri din play-out, din cauza unei accidentari.Stoperul adus in iarna la Dinamo ar putea sa joace insa la baraj, daca Dinamo va fi prezenta acolo, potrivit surselor GSP. Edgar Ie are o accidentare musculara care il scoate din circuit pentru restul play-out-ului.DINAMO - FC ... citește toată știrea