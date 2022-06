EXCLUSIV Jucatorul de la Otelul, entuziasmat inaintea sezonului de Liga 2: "Va fi un duel electric cu Dinamo, de-abia astept!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 21 iunie 2022, 15:15 / Actualizat marti, 21 iunie 2022 16:14Juri Cisotti, 29 de ani, aripa stanga de la Otelul Galati, a pus umarul la ascensiunea dunarenilor in esalonul secund. Acum are un obiectiv mai indraznet: sa contribuie la revenirea fostei campioane din 2011 in Liga 1.Otelul Galati este unul dintre numele de forta care se va alinia la inceputul noului sezon de Liga a 2-a, ce va incepe pe 6 august. Primul amical al verii a fost deja ... citeste toata stirea