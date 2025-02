EXCLUSIV Jucatorul pe care conducerea Craiovei pusese presiune a traversat un moment complicat * Explicatiile dupa 4 luni: "Lumea nu stie asta"

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 03 februarie 2025, 19:23 / Actualizat luni, 03 februarie 2025 19:23Alexandru Cicaldau (27 de ani) a revenit in septembrie la Universitatea Craiova, dar primele lui luni in Banie nu au fost la nivelul asteptarilor. Contestat de fani si de unii oameni din conducere, Cicaldau a avut, in realitate, probleme medicale serioase, care l-au tinut departe de teren si care l-au determinat sa nu arate nivelul dorit. Dezvaluirile au fost facute de patronul ... citește toată știrea