EXCLUSIV Killer-ul FCSB-ului din 2015 a devenit antreprenor de succes * Afacere cu lenjerii de pat: "Voi iubi vesnic Rapidul"

Articol de Cezar Titor - Publicat sambata, 26 octombrie 2024, 18:13 / Actualizat sambata, 26 octombrie 2024 19:30Marcel Gecov, 36 ani, a fost jucatorul Rapidului intr-o perioada extrem de tulbure a clubului giulestean. In incercarea disperata de a salva clubul de la transeele esalonului secund, Rapid a facut multe transferuri in pauza competitionala. Gecov a facut parte a contingentului consistent transferat in perioada invernala de mercato din 2015.La finalul respectivului sezon, Rapid a ... citește toată știrea