EXCLUSIV L-a distrus pe Gigi Becali in direct: "A dereglat echipa, a facut schimbari fara rost"

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 03 noiembrie 2024 23:59 / Actualizat luni, 04 noiembrie 2024 00:39Universitatea Craiova - FCSB 1-1. Aurel Esicleanu, fostul mare jucator al Craiovei Maxima, a criticat deciziile luate de Gigi Becali, patronul de la FCSB, la pauza partidei.Esicleanu e de parere ca Becali a pierdut meciul. FCSB avea om in plus si 1-0 pe tabela la pauza, dupa ce Miculescu a marcat in minutul 17 si Vladoiu a vazut al doilea cartonas galben in minutul 42.La pauza, la ... citește toată știrea