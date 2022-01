EXCLUSIV | L-a ratat pe Dragos Gheorghe in detrimentul Petrolului, insa tot ia un jucator de la Astra! A cincea achizitie pe care o face FC Hermannstadt si detaliile mutarii

FC Hermannstadt a mai perfectat o achizitie, a cincea in aceasta iarna. Sibienii si-au dorit doi jucatori de la Astra, insa s-au ales doar cu unul, fiindca mijlocasul Dragos Gheorghe a preferat sa mearga la Petrolul. Sub comanda lui Marius Maldarasanu a ajuns tot un mijlocas, Gabriel Stefan Serban, care la 11 februarie implineste 22 de ani.FC Hermannstadt i-a prezentat oficial pana acum pe Andrei Blejdea (ex "U" Cluj), Ionut Biceanu (ex Concordia Chiajna), Daniel Paraschiv (ex FC Voluntari, ... citeste toata stirea