EXCLUSIV La aproape 39 de ani, Culio se retrage din fotbal si cere mai mult respect pentru CFR Cluj: "Numarati pana la 5 si obisnuiti-va cu gandul ca suntem cei mai buni!"

Articol de Valentin Schiopu - Publicat luni, 06 iunie 2022, 08:32 / Actualizat luni, 06 iunie 2022 09:50Juan Emmanuel Culio, mijlocas care va implini 39 de ani in august, se retrage din fotbal: "CFR Cluj merita mult mai mult respect".La aproape 39 de ani, Juan Culio, eroul de pe "Olimpico", isi anunta retragerea din fotbal. In iarna a plecat fara sa mai apuce sa-si ia la revedere de la fani. Dan Petrescu a facut in pauza competitionala anuntul legat de disparitia din lot a mijlocasului ... citeste toata stirea