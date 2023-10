Articol de Marius Margarit, Vlad Rosu - Publicat sambata, 14 octombrie 2023, 11:35 / Actualizat sambata, 14 octombrie 2023 13:00Atacantul kosovar al celor de la Rapid, Albion Rrahmani (23 de ani), a iesit accidentat in meciul castigat de nationala sa pe terenul Andorrei, scor 3-0, in preliminariile EURO 2024. Acesta a suferit o fractura de peroneu si o ruptura de ligamente la nivelul gleznei drepte si va lipsi de pe teren o perioada indelungata.Titular in premiera in atacul nationalei din ... citeste toata stirea