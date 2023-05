Articol de Sergiu Alexandru, Costin Stucan - Publicat sambata, 20 mai 2023, 08:48 / Actualizat sambata, 20 mai 2023 09:49Fost fotbalist la Dinamo, Srdjan Luchin a vorbit la GSP LIVE despre un episod tensionat petrecut in vestiarul "cainilor".In mai 2012, Dinamo, antrenata atunci de Dario Bonetti, pierdea cu CFR Cluj, 0-1, pregatita de Ioan Andone, gratie unui gol marcat in minutul 90 de Pantelis Kapetanos. Inainte de acel meci, dar si in pauza, tehnicianul italian, aflat la primul mandat la ... citeste toata stirea