EXCLUSIV Larisa Iordache ar putea fi protagonista unei reveniri de senzatie! Anunt misterios la GSP Live: "Niciodata sa nu spui niciodata"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 13 aprilie 2022, 11:23 / Actualizat miercuri, 13 aprilie 2022 12:49Larisa Iordache (25 de ani), fosta gimnasta, retrasa din activitate anul trecut, a fost invitata in aceasta dimineata la GSP Live. Fosta sportiva a fost oferit un raspuns misterios cand a fost intrebata despre viitor sau, sugerand ca nu exclude o intoarcere in gimnastica.Larisa a recunoscut ca marele sau regret este acela ca nu a reusit sa urce pe podium in competitiile individuale de la ... citeste toata stirea