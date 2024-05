EXCLUSIV Legenda Stelei deplange situatia lui Dinamo si remarca un detaliu important: "S-a stricat campionatul"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 02 mai 2024, 13:03 / Actualizat joi, 02 mai 2024 13:20Tudorel Stoica, fostul capitan al Stelei din partea secunda a anilor '80, a marturisit ca ar regreta retrogradarea rivalei sale de-o viata, Dinamo Bucuresti, exprimandu-si propria opinie vizavi de erorile "cainilor" in acest campionat.FCSB a luat campionatul, urmeaza sa celebreze titlul in etapa de pe 11 mai, acasa, cu CFR Cluj. Dinamo joaca in ultimele doua etape pentru supravietuire, deplasare ... citește toată știrea