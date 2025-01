EXCLUSIV Leo Grozavu ii "fura" oamenii lui Emil Sandoi de la Iasi! Cine semneaza cu FC Botosani dupa plecarea lui Ciobotariu

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat luni, 06 ianuarie 2025, 11:42 / Actualizat luni, 06 ianuarie 2025 11:49Nemultumit de cum arata pregatirea fizica la FC Botosani, Valeriu Iftime l-a demis in aceasta dimineata pe Liviu Ciobotariu si l-a numit pe Leo Grozavu, cel care va ajunge astazi in Turcia. Grozavu isi face staff-ul deja, iar primul nume adus este Ovidiu Chiribici, preparatorul fizic de la Poli Iasi.Socul inceputului de an a venit de la FC Botosani, acolo unde Liviu Ciobotariu a fost ... citește toată știrea