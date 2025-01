EXCLUSIV Leo Grozavu, prima reactie dupa ce s-a inteles cu Botosani: "Acesta e cel mai mare dusman"

Articol de Eduard Apostol, Ionut Iordache, Cristi Preda (foto), Sergiu Alexandru, Adrian Duta - Publicat luni, 06 ianuarie 2025, 15:29 / Actualizat luni, 06 ianuarie 2025 16:24Leo Grozavu a ajuns in Antalya pentru a semna cu FC Botosani. La aeroport, antrenorul a vorbit cu reporterii GSP din Turcia despre provocarea de a salva echipa moldoveana de la retrogradare.Grozavu vine la Botosani in locul lui Liviu Ciobotariu, plecat de la echipa dupa a doua zi de cantonament. Leo a ajuns in Turcia ... citește toată știrea