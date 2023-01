EXCLUSIV Lider din PCH, dupa ce Sorescu s-a dat la fanii lui Dinamo si a ales rivala: "Eu cu imaginea asta raman"

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 16 ianuarie 2023, 07:00Mutarea lui Deian Sorescu la FCSB nu-i deranjeaza prea tare pe suporterii lui Dinamo, semn ca vremurile in care astfel de transferuri provocau razboaie civile printre fanii granzilor au apus demult.Deian Sorescu a jucat duminica pentru prima oara in tricoul FCSB, iar apoi si-a reamintit cum a fost dezbracat de ultrasii "cainilor" la ultima aparitie in tricoul ros-alb, la Mioveni, in decembrie 2021. In schimb, liderii de galerie ... citeste toata stirea