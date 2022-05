EXCLUSIV Liga 1 e de acord cu garantarea salariilor din drepturile TV * Majoritatea echipelor accepta blocarea unei sume din contract pentru a-si proteja fotbalistii + Rapid si Farul, printre echipele care se opun

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat luni, 21 februarie 2022, 07:23 / Actualizat luni, 21 februarie 2022 08:49GSP a intrebat toate cele 16 cluburi daca ar fi de acord cu blocarea unei sume din contractul cu televiziunile, care sa protejeze contractele fotbalistilor, iar mai mult de jumatate dintre ele se arata dispuse sa accepte o astfel de masura, in frunte cu FCSB si Dinamo.Printre cele care se opun se afla Farul si Rapid, in vreme ce CFR e inca in dubiu. ... citeste toata stirea