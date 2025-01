EXCLUSIV Liviu Ciobotariu, reactie furibunda, dupa ce Iftime l-a dat afara in cantonament: "Nu se poate asa ceva si nu voi accepta niciodata!"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat marti, 07 ianuarie 2025, 11:08 / Actualizat marti, 07 ianuarie 2025 12:29Liviu Ciobotariu (53 de ani) a fost demis de la FC Botosani, dupa o sedinta-fulger in miez de noapte care a avut loc in cantonamentul din Turcia. In exclusivitate pentru GSP.ro, fostul tehnician al celor de la Botosani nu-si poate explica un lucru: "nu inteleg de ce s-a schimbat asa rapid domnul Iftime si i s-a pus pata pe preparatorul fizic".Surpriza inceputului de an in Superliga ... citește toată știrea