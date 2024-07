EXCLUSIV Lovitura data de UTA Arad! Mircea Rednic a adus jucatorul pe care l-a lansat la Dinamo: "Rezolvat pe 2 ani"

Articol de Eduard Apostol, Romeo Ene - Publicat duminica, 07 iulie 2024, 19:36 / Actualizat duminica, 07 iulie 2024 20:59UTA Arad a ajuns la un acord cu Valentin Costache (25 de ani). Fotbalistul a fost dorit de Mircea Rednic (62 de ani) si va reveni in Superliga dupa ce a evoluat pentru Apollon in ultimul sezon.Costache a mai evoluat in Romania pentru Dinamo, Afumati, CFR Cluj si Rapid. A jucat in Cipru in sezonul trecut, insa acum este gata de un "restart" in cariera sa. Mircea Rednic a ... citește toată știrea