EXCLUSIV Lovitura de teatru aproape de miezul noptii! FCU Craiova e sigura ca va castiga la "masa verde" cu FC Arges: "Avocatul ne-a spus ca 100% e ca noi"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 25 februarie 2025, 23:07 / Actualizat marti, 25 februarie 2025 23:18Gluma se ingroasa pentru FC Arges, dupa ce alb-violetii au utilizat, pret de cateva zeci de secunde, un fotbalist in plus pe teren in duelul de pe "Oblemenco" impotriva lui FCU Craiova, castigat cu 1-0 de pitesteni.Desi au sarbatorit exuberant victoria, una capitala in economia luptei pentru play-off, alb-violetii risca sa piarda meciul cu 3-0 la "masa verde"! Pozitia lui FCU Craiova, ... citește toată știrea