EXCLUSIV Lovitura pentru Dinamo: un titular sta o luna pe bara * Negocieri in weekend pentru inlocuitor

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 15 ianuarie 2022, 11:37 / Actualizat sambata, 15 ianuarie 2022 11:51Dinamo are probleme uriase intre buturi, cu nici o saptamana inaintea startului campionatului: Mihai Esanu sta o luna pe bara. "Cainii" au meci vineri, in Trivale, cu FC Arges, iar situatia din prezent este dramatica in privinta titularului care sa apere poarta ros-albilor.Plamen Iliev nu mai vrea sub nicio forma sa continue in Stefan cel Mare, transmitand ca nu mai e pregatit ... citeste toata stirea