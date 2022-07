EXCLUSIV LPF prin vocea lui Justin Stefan, reactioneaza impotriva lui Eduard Novak: "Nu ne-a consultat! Ar putea produce grave prejudicii materiale cluburilor"

Articol de GSP - Publicat joi, 07 iulie 2022, 17:38 / Actualizat joi, 07 iulie 2022 17:57Justin Stefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a reactionat in exclusivitate dupa ce ministrul Eduard Novak a anuntat semnarea ordinului prin care echipele sportive vor fi obligate sa aiba in teren cel putin 40% jucatori romani."Ne-a surprins ordinul ministrului Novak din doua considerente: in primul rand este intr-o vadita contradictie cu legislatia Uniunii Europene, creand ... citeste toata stirea