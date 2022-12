EXCLUSIV Maldarasanu, dupa ce FRF i-a "topit" 9 puncte lui Hermannstadt: "Nu ramane asa! M-a sunat patronul: *In maximum o luna se rezolva*"

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 23 decembrie 2022, 11:33 / Actualizat vineri, 23 decembrie 2022 11:59Marius Maldarasanu (47 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, s-a declarat surprins de vestea depunctarii clubului, dar este optimist ca TAS va anula decizia Federatiei: "Patronul mi-a spus ca se rezolva in maximum o luna".CONTEXT:Hermannstadt, care incheiase etapa 21 pe locul 6 in Superliga, a fost depunctata cu 9 puncte din cauza unor datorii neplatite. Sibienii cu cazut in ... citeste toata stirea