EXCLUSIV Manual de utilizare VAR in Romania * Managerul de proiect prezinta, prin intermediul GSP, modul in care va fi pus in practica sistemul incepand din sezonul viitor

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat luni, 21 martie 2022, 08:00 / Actualizat luni, 21 martie 2022 09:52Peste 3 luni, la inceputul lui iulie, fotbalul romanesc va avea, in sfarsit, VAR. Proiectul a ajuns in faza lui finala, simularile pe terenul de joc, care au avut loc in ultimele doua saptamani la Buftea.Gazeta Sporturilor a mers acolo si, dupa o discutie cu cel care e managerul acestui proiect la noi in tara, Alexandru Deaconu, prezinta astazi manualul de ... citeste toata stirea