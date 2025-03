EXCLUSIV Mario Felgueiras rupe tacerea: "Asa vreau sa fie clasamentul" * Ce a spus despre Mihai Rotaru: "Oamenii de aici nu au idee"

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 26 martie 2025, 09:28 / Actualizat miercuri, 26 martie 2025 09:29Mario Felgueiras, 38 de ani, managerul sportiv al Universitatii Craiova, a oferit un interviu in extenso, in premiera, in media din Romania si a vorbit despre planurile sale si ale juvetilorMario Felgueiras, 38 de ani, a fost numit oficial manager sportiv al Universitatii Craiova in decembrie 2024. Mai colaborase cu juvetii din postura de impresar. Prima mutare importanta a fost ... citește toată știrea