EXCLUSIV Marturisire-soc, la GSP Live, a jucatorului convocat de Iordanescu la nationala: "Da, am furat bani de la un coleg. D-asta m-au dat afara. Mergeam la furat si cu baietii din anturaj"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 21 decembrie 2022, 11:03 / Actualizat miercuri, 21 decembrie 2022 11:45Fostul fotbalist Tibor Moldovan, acum in varsta de 40 de ani, a povestit ca a fost dat afara de la Rapid, unde a jucat in ultima parte a junioratului, pentru ca a furat bani de la un coechipier.Fostul atacant Tibor Moldovan, de loc din Targu Mures, a fost invitat in aceasta dimineata la emisiunea GSP Live, unde a marturisit ca "un incident mai neortodox" a dus la mazilirea sa de la ... citeste toata stirea