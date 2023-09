Articol de Vlad Nedelea - Publicat vineri, 08 septembrie 2023 22:30 / Actualizat sambata, 09 septembrie 2023 02:01Marius Niculae e "pentru" convocarea lui Ianis Hagi la nationala, in ciuda faptului ca jucatorul lui Alaves are doar 37 de minute jucate in actualul sezon.Romania - Israel se joaca sambata, de la 21:45 (liveTEXT pe GSP.ro si Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marti, 12 septembrie, de la 21:45 (liveTEXT pe GSP.ro si Antena 1)- Marius, vin meciurile nationalei, care zici ca ... citeste toata stirea