EXCLUSIV Mesaj de suflet la despartirea de Dinamo: "Eu, unul, ii voi sustine in continuare, nu am vrut raul. Sunt convins ca echipa va fi in Liga 1 si la anul"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 13 februarie 2024, 16:22 / Actualizat marti, 13 februarie 2024 17:05Iulian Rosu, 29 de ani, le-a transmis un mesaj fanilor lui Dinamo astazi, la despartire. Suporterii au apreciat perioada petrecuta in alb-rosu a mijlocasului.Dinamo a oficializat astazi despartirea de mijlocasul Iulian Rosu (29 de ani), jucator care a avut o contributie importanta in sezonul trecut, la finele caruia echipa a promovat in Liga 1. Tocmai de aceea mai multe grupuri de ... citește toată știrea