EXCLUSIV | Metaloglobus s-a despartit de antrenorul Eugen Trica, demisionar dupa doar sase meciuri. "Rezultatele au fost mult sub asteptari"

Aventura lui Eugen Trica (46 de ani) pe banca tehnica a echipei Metaloglobus Bucuresti s-a incheiat mai repede decat si-ar fi dorit ambele parti.Fostul mijlocas si clubul din Capitala au ajuns astazi, luni, 12 septembrie 2022, la un acord amiabil de despartire, dupa ce ieri, duminica, antrenorul si-a prezentat demisia.Metaloglobus are doar 1 punct acumulat in primele sase etape si ocupa ultimul loc in clasamentul Ligii 2, avand cel mai slab parcurs de cand a promovat, acum fiind la al saselea ... citeste toata stirea