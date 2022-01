EXCLUSIV Mihai Iosif e ca si demis de la Rapid! Cine e principalul favorit sa preia banca giulestenilor

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat luni, 31 ianuarie 2022, 16:11 / Actualizat luni, 31 ianuarie 2022 16:29Mihai Iosif ar fi fost dat afara daca Rapid nu ar fi egalat in meciul cu UTA. Debarcarea lui e numai o chestiune de timp, oricum. Favorit sa-l inlocuiasca e Laszlo Balint, plecat de la UTA, dar pe lista giulestenilor se mai afla Adrian Mutu si Bogdan Andone.Rapidul e in pericol sa rateze participarea in play-off si a castigat doar trei meciuri dintre ultimele 20 pe care le-a disputat, ... citeste toata stirea