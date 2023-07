Articol de Vlad Nedelea - Publicat luni, 10 iulie 2023, 12:32 / Actualizat luni, 10 iulie 2023 12:55Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, a oferit o reactie in exclusivitate pentru GSP dupa decizia de azi a Curtii de Apel. Omul de afaceri aplauda verdictul dat azi si asteapta ca FCU Craiova, clubul detinut de Adrian Mititelu, sa puna in aplicare decizia si sa schimbe sigla. Emblema folosita de FCU are elemente ce seamana izbitor cu cele ale echipei antrenate de Neagoe."E o victorie ... citeste toata stirea