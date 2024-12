EXCLUSIV MM Stoica, fortat sa isi intalneasca "dusmanul" * Ultimele ciocniri s-au soldat cu jigniri: "Bai, prost mai esti!"

Articol de Andrei Craitoiu, Romeo Ene - Publicat sambata, 21 decembrie 2024, 15:02 / Actualizat sambata, 21 decembrie 2024 15:12Poli Iasi - FCSB este ultimul meci din Superliga in 2024. Duelul are loc luni, 23 decembrie, de la 20:00. Din informatiile GSP.ro, arbitrul partidei va fi Rares Vidican, cel care l-a exasperat in trecut pe Mihai Stoica, oficialul campioanei.Vidican a arbitrat-o ultima oara pe FCSB pe 21 septembrie, intr-un meci cu Petrolul Ploiesti, disputat pe Stadionul Steaua, ... citește toată știrea