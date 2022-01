Octavian Popescu (19 ani) a avut o evolutie excelenta in meciul cu CFR Cluj, incheiat 3-3.EXCLUSIV MM Stoica il ridica in slavi pe Octavian Popescu dupa meciul cu CFR: "Daca pleaca la Barcelona joaca in fata lui Nico si Gavi" Octavian Popescu a fost cel mai bun jucator al echipei lui Toni Petrea in remiza de pe Arena Nationala, FCSB - CFR 3-3Alaturi de super golul din minutul 24, cand a deschis scorul, mijlocasul de 19 ani a creat si alte faze de poarta si a reusit in dese randuri sa scoata ... citeste toata stirea