Articol de Viorel Tudorache - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 17:36 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 18:54In ciuda gafelor comise in startul campionatului, portarul Rapidului, Horatiu Moldovan, ramane in planurile selectionerului Edward Iordanescu prima varianta pentru buturile nationalei in vederea meciurilor cu Israel si Kosovo, foarte importante pentru calificarea la EURO 2024.Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Antena ... citeste toata stirea