Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 05 iunie 2023, 17:30 / Actualizat luni, 05 iunie 2023 18:56Gabriel Raduta, seful centrului de juniori ai ros-albilor, a explicat pentru Gazeta Sporturilor importanta tinerilor crescuti la club in economia campionatuluiDinamo a obtinut promovarea in Liga 1 cu cativa dintre copiii crescuti in Academia clubului. Giafer, 22 de ani, a ajuns si capitanul "cainilor", Amzar, 19 ani, a fost piesa importanta in banda stanga, Bordusanu, 18 ani, si Bani, 20 de ... citeste toata stirea