EXCLUSIV | Mutare surpriza la Concordia Chiajna dupa rezilierea cu Ianis Zicu. Eugen Trica, plecat recent de la Metaloglobus, e noul antrenor principal

La cateva ore dupa ce s-a despartit amiabil de Ianis Zicu (38 de ani), Concordia Chiajna si-a ales noul antrenor principal cu care sa incerce sa urce pe primele sase locuri in clasamentul Ligii 2 si sa obtina calificarea in play-off la finalul sezonului regular, ca apoi sa lupte pentru promovarea in prima liga.Alegerea conducerii echipei ilfovene este una surprinzatoare. Din informatiile Liga2.ro, este vorba despre Eugen Trica (46 de ani), antrenor care la inceputul saptamanii trecute se ... citeste toata stirea